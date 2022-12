🎥 Leandro Trossard maakte het mooiste doelpunt van de Rode Duivels afgelopen jaar

De goal van Leandro Trossard kwam er in de campagne van de Rode Duivels in de Nations League. Er werd toen gewonnen met 6-1 tegen Polen.

Het doelpunt werd begin juni gescoord, in de 80ste minuut en was de 4-1 tegen Polen. Hij knalde heerlijk van op de rand van de zestien in de rechterbovenhoek na een kort ingespeelde hoekschop.

Have you already seen our @BESIXOfficial Goal of the Year? 👌👀👌 Congratulations, @LTrossard! 👏 #DEVILTIME pic.twitter.com/KQSxICLCk7