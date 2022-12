OFFICIEEL Club Brugge heeft zijn nieuwe trainer beet

Scott Parker volgt Carl Hoefkens op als hoofdcoach van Club Brugge.

Parker (42) kende een mooie carrière als voetballer. Hij speelde ondermeer voor Chelsea, Newcastle United, Westham United en Tottenham Hotspur. De toenmalige middenvelder speelde 18 keer voor het Engelse nationale elftal en was er ook aanvoerder.



Hij startte zijn trainersloopbaan als trainer bij de U18 van Tottenham om daarna onder Claudio Ranierie en Slavisa Jokanovic assistent-trainer te worden bij Fulham. In februari 2018 werd Parker hoofdtrainer in Craven Cottage.

In 2020 haalde hij met de Londenaars de promotie naar de Premier League binnen. Na zijn periode bij Fulham ging Parker aan de slag bij Bournemouth. Ook met The Cherries kon Parker promotie naar de Premier League afdwingen.

Scott Parker wordt volgende week voorgesteld in het Belfius Basecamp.