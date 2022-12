Timothy Castagne neemt het op voor Wout Faes: "Wout heeft een goede tweede helft gespeeld"

Wout Faes kende een dramatische avond met twee owngoals. Gelukkig neemt ploeggenoot Timothy Castagne het op voor zijn ploeggenoot bij Leicester City. Meer zelfs hij vertelde voor de camera dat hij een goede wedstrijd speelde.

“Ik denk dat we een goede wedstrijd gespeeld hebben. Die twee eigen doelpunten zijn jammer, want we zaten goed in de match. Maar ik denk niet dat het Wout zijn fout is”, vertelde Castagne voor de camera van PlaySports. “Die bal die hij probeert weg te trappen, daar was er misschien miscommunicatie tussen hem en de doelman. En bij die tweede probeert Wout gewoon voor de bal te gaan, maar die kwam snel op hem af.”

Fouten kunnen gebeuren en Wout Faes liet zien dat hij zich kan herpakken. “Wout heeft een goede tweede helft gespeeld en dat is moeilijk na twee eigen doelpunten. Ik heb tijdens de rust tegen hem gesproken en gezegd dat hij het moest vergeten, dat het niet echt zijn fout was en hij zijn best had gedaan. De trainer en sommige andere spelers hebben ook met hem gepraat om hem wat vertrouwen te geven.”