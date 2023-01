PSG is verslagen, dit is de enige erg verrassende ploeg in Europa die nog ongeslagen overblijft

Er is maar één ploeg in heel Europa dit seizoen nog ongeslagen. En het is een verrassende ploeg, zoveel is duidelijk.

PSG was ook nog een van de ploegen die nog ongeslagen was in dit seizoen, maar door de nederlaag tegen Lens met 3-1 zondag zijn zij hun statuut kwijt. Hesperange En dus schiet er nog één ploeg over. En dat is Swift Hesperange, dat het in Luxemburg voorlopig ongeslagen doet. Met 13 overwinningen en twee gelijke spelen staan ze wel een puntje in het krijt bij leider Dudelange. Het wordt een interessant 2023 in het land.