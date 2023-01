📷 OFFICIEEL Roberto Martinez heeft nieuwe job beet

Roberto Martinez volgt Fernando Gomez op als bondcoach van Portugal. Hij tekende een contract tot het WK van 2026.

Na het WK in Qatar verlengde de Spanjaard na 6,5 jaar zijn contract bij de Rode Duivels en de Belgische voetbalbond niet meer.

Um novo 𝗟𝗶́𝗱𝗲𝗿 ao serviço de Portugal 🇵🇹: bem-vindo, Mister Roberto Martínez! 🤝 #VesteABandeira



A new 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 at 🇵🇹 service: welcome, Coach Roberto Martínez! 🤝 #WearTheFlag pic.twitter.com/TCDe3yzJr9