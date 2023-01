🎥 Sébastien Haller kan eindelijk zijn debuut maken voor Borussia Dortmund na kankerbehandeling

De spits was enkele maanden out nadat er teelbalkanker werd vastgesteld.

Sébastien Haller (28) maakte vorige zomer de overstap van Ajax naar Borussia Dortmund voor zo'n 31 miljoen euro. Maar de Ivoriaan speelde nog een minuut voor de Duitse club.

Er werd bij Haller namelijk enkele weken na zijn transfer teelbalkanker vastgesteld. Haller onderging twee operaties, in november de laatste. Nu is de spits verrassend snel weer fit. In een oefenmatch van Dortmund tegen Fortuna Düsseldorf in Marbella mocht Haller zo'n kwartier invallen.

"Spelen voelt veel beter aan dan rondjes lopen in het bos. Eindelijk heb ik het shirt van Dortmund gedragen. Ik kreeg veel applaus, dat was prachtig", reageerde Haller achteraf op de clubwebsite. Op 22 januari hervat de Dortmund in de competitie tegen Augsburg. Haller hoopt dat hij ook daar zijn eerste minuten kan maken.