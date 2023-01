Guardiola heeft "belachelijke plannen" om Manchester United te verslaan: "Geen probleem dat De Bruyne niet gespeeld heeft"

Manchester City zit op alle fronten nog steeds op schema. Zaterdag staat de Manchester derby op het programma en de waardeverhoudingen zouden voor het eerst in jaren wel eens dicht bij elkaar kunnen liggen. Toch overweegt Guardiola wissels...

United won zijn laatste acht wedstrijden en verkeert eindelijk in vorm. Guardiola houdt daar rekening mee. "Ik heb een paar belachelijke ideeën en gedachten", zei hij. "Maar ik heb hun laatste wedstrijd nog niet gezien. Op basis van hun bekerwedstrijd tegen Charlton Athletic (3-0) ga ik bepalen of ik iets ga veranderen. Ik moet het nog bekijken. Ik ben ook nog niet helemaal zeker van mijn opstelling."

"Ik wil tegen United verschillende spelers die gelijkwaardig zijn met een gemiddeld aantal minuten laten spelen. Dat hangt mede af van hoe de spelers herstellen na Chelsea en Southampton."

Tegen Chelsea gaf hij zowel Erling Haaland als Kevin De Bruyne rust. "Je denkt daar wel over na, maar tegelijkertijd hebben deze spelers de afgelopen jaren veel wedstrijden gespeeld. Als Kevin vier of vijf dagen niet speelt, verliest hij dan iets? Ik denk het niet. Ik denk niet dat het een probleem is als ze acht of negen dagen niet spelen."