Bayern München heeft zijn oog weer laten vallen op een sterkhouder van Borussia Dortmund

De grote ergernis van de supporters van Borussia Dortmund is Bayern München al wel eens eerder komen shoppen bij hen. Dit willen ze nu opnieuw doen.

Volgens Kicker is Gregor Kobel in beeld om de nieuwe doelman te worden van Bayern. Er wordt echter niet gedacht over een transfer voor deze maand, hoewel Bayern op zoek is naar een vervanger voor de geblesseerde Manuel Neuer.

Kobel zou pas in 2024 naar München moeten komen. Dan loopt het contract van Neuer af. Julian Nagelsmann werkte bij 1899 Hoffenheim al eens samen met de 25-jarige Kobel, dit seizoen de nummer één onder de lat bij Dortmund.