🎥 Liverpool naar de volgende ronde in de FA Cup na klasseflits van jeugdspeler

Liverpool moest in de 3e ronde van de FA Cup een replay spelen. Thuis bleven ze tegen Wolverhampton op een 2-2 gelijkspel steken. Anderhalve week later stonden beide ploegen opnieuw tegen elkaar. Deze keer waren de Wolves de thuisploeg.

Opnieuw was het geen gemakkelijke wedstrijd voor Liverpool. De thuisploeg maakte het hen knap lastig. Uiteindelijk ging Liverpool door. Daar bedankten ze Harvey Elliott voor. Na een kwartier pakte hij met een trap vanop zo'n 30 meter richting de winkelhaak uit.

Harvey Elliott 🤝 Scoring FA Cup bangers



The @LFC youngster spots the keeper off his line and bags a beauty 😮‍💨#EmiratesFACup pic.twitter.com/nzq661Hico