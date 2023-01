Oud-coach doet waanzinnig harde uithaal naar Charles De Ketelaere

Voor Charles De Ketelaere loopt het bij AC Milan niet bepaald zoals hij zelf verwacht had.

De monstertransfer van Charles De Ketelaere, van Club Brugge naar AC Milan afgelopen zomer, heeft de speler voorlopig nog niet veel opgeleverd.

De kans dat hij woensdag in de Italiaanse supercup weer op de bank zit is bijzonder groot gezien hetgeen er de afgelopen dagen allemaal gebeurde.

De legendarische AC Milan-coach Arrigo Sacchi die in de jaren negentig heel wat successen haalde met de club is verwoestend hard voor onze landgenoot.

“Hij komt het veld op als een loser, of toch bijna”, klinkt het in La Gazzetta dello Sport. “In de war. Doodsbang. Het is beter om de finale conclusie nog niet te geven, want buitenlanders hebben altijd tijd nodig. Maar hij ziet duidelijk af, dat zie je gewoon.”