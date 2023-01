Horrornamiddag voor Praet: eindelijk nog eens titularis, maar na halfuur alweer naar de kant

Dennis Praet kreeg zaterdagnamiddag nog eens een basisplaats bij Leicester in de wedstrijd tegen Brighton. Maar het werd weer een horrornamiddag voor de Belgische middenvelder.

Na 34 minuten spelen vroeg de Rode Duivel reeds om zijn wissel. Het was niet duidelijk wat er aan de hand was, maar hij kloeg duidelijk van last in de rechtervoet. De medische staf probeerde hem nog op te lappen, maar dat ging duidelijk niet.

Na een minuutje gaf hij aan dat het niet meer ging en wandelde van het veld. Dit seizoen speelde Praete in slechts negen Premier League-matchen, waarvan zes keer als invaller.