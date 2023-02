De Ketelaere alweer op de korrel genomen in Italië: "Bevindt zich almaar meer in de marge van de ploeg"

De Ketelaere beleefde nog niet veel plezier aan zijn transfer.

Het gaat niet goed met kampioen AC Milan in de Serie A. Pas zesde in de stand en slechts 2 op 15. In Italië wordt AC dan ook onder het vergrootglas gehouden en in La Gazetta dello Sport richten ze hun focus op Charles De Ketelaere. De Ketelaere ging voor 32 miljoen euro van Club Brugge naar AC Milan, maar komt daar dit seizoen aan 24 matchen, 1 assist en 1050 minuten.

Toch krijgt De Ketelaere nog bijna iedere match zijn invalbeurt. Bij de Gazetta zien ze dat de kansen voor de Belg steeds kleiner worden. "De Ketelaere bevindt zich almaar meer in de marge van de ploeg en dat zou zo wel eens kunnen blijven tot het einde van het seizoen."

Vooral die nul doelpunten zijn een doorn in het oog. "In de afgelopen 10 jaar bleef niet één spits van Rossoneri zoveel wedstrijden droog. Doelpunten zijn niet alles, het punt is dat deze CDK ook de rest mist: nooit een verticaal spel, amper dribbels, schoten of goals of beslissende acties", klinkt het nog.