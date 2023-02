PSG wacht met bang hartje af: naast Mbappé ook Messi niet inzetbaar in Champions League tegen Bayern?

Binnen enkele dagen is het PSG - Bayern in de Champions League. Of Lionel Messi ingezet kan worden in deze finale avant la lettre, is twijfelachtig.

Volgens de Franse sportkrant L’Equipe heeft Lionel Messi voorbije woensdag in het met 2-1 verloren bekerduel bij Marseille een hamstringblessure opgelopen. Een nederlaag met daar bovenop nog eens een blessure voor Messi zou het absolute rampscenario zijn voor de Parijzenaars. Alleszins met het oog op de clash met Bayern München, want de ambities van PSG reiken uiteraard veel verder dan de achtste finales in de Champions League. Het zou onzeker zijn of Messi tjidig fit geraakt voor deze clash op het kampioenenbal. Overigens ontbreekt Kylian Mbappé sowieso met een blessure aan het linkerdijbeen. PSG kan elke sterkhouder op dit moment dus wel gebruiken. Waar zeker al van mag uitgegaan worden, is dat Messi er niet bij zal zijn wanneer PSG in de competitie zaterdagavond op bezoek gaat bij het Monaco van Philippe Clement.





