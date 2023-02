FC Barcelona verdacht van omkoping: "Meer dan een miljoen aan scheidsrechters betaald"

Tijdens een onderzoek van de belastingdienst is de mogelijke omkoping aan het licht gekomen.

FC Barcelona heeft drie jaar lang voor in totaal 1,4 miljoen euro overgemaakt aan José María Enríquez Negreira, de vice-CEO van de technische commissie van de Spaanse scheidsrechters. Die bedragen zouden betaald zijn aan DASNIL 95 SL van Negreira, zonder dat er eigenlijk een tegenprestatie geleverd werd voor dat geld. Er zou advies geleverd zijn “hoe de spelers zich het best opstellen tegenover de scheidsrechter”, liet Negreira weten.

FC Barcelona loste op zijn officiële kanalen een bericht over de beschuldigingen. “Barcelona wil duidelijk maken dat het een extern technisch consulent had aangesteld om technische rapporten van jeugdspelers te maken. Later is die relatie uitgebreid naar het maken van technische rapporten over professionele arbitrage, om de info die onze trainers ter beschikking hebben nog te verrijken, een normale praktijk bij professionele voetbalclubs”, klinkt het.

“Barcelona betreurt dat deze informatie net op het sportieve hoogtepunt van het seizoen naar buiten wordt gebracht en zal gerechtelijke stappen zetten tegen zij die met deze informatie het imago van de club willen bedoezelen met mogelijke insinuaties die tegen de reputatie van FC Barcelona ingaan.”