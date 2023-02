Real Madrid kent bij de terugkeer van Thibaut Courtois een moeizame avond tegen Osasuna

Thibaut Courtois is bij Real Madrid terug. Na zijn liesblessure maakte hij zijn comeback tegen Osasuna.

Real Madrid moest op het veld van Osasuna gaan spelen en ze hadden het duidelijk niet onder de markt. Thibaut Courtois, die voor het eerst sinds zijn liesblessure weer tussen de palen stond, moest na een kwartier op een poging van Gómez goed plat gaan.

Osasuna maakte het Real knap lastig. Nochtans had het zich gemakkelijk kunnen gemaakt hebben, maar Vinicius liet na 10 minuten de 0-1 liggen. Voor de rust kwam Real nog goed weg. Budimir nam Courtois tegenvoets en de doelman was blij dat de bal maar net naast was.

Na de rust moest Courtois opnieuw redding brengen. Hij liet zich niet door het hakje van Budimir verrassen. Real speelde amper een kans bij elkaar, maar een kwartier voor tijd verloste Valverde de bezoekers. Hij werd door Vinicius bediend.

Vinicius maakte na 90 minuten de 0-2, maar stond buitenspel. De dubbele voorsprong kwam er uiteindelijk toch. Asensio legde de wedstrijd in een definitieve plooi. Zo komt Real op 5 punten van leider Barcelona die zondag nog spelen. Osasuna staat 10e met 30 punten.