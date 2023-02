Vincent Kompany nog steviger aan leiding in Championship: Burnley pas van op de stip voorbij ex-Club-keeper Horvath

Het blijf fijn vertoeven voor Vincent Kompany in The Championship. Zijn Burnley kwam deze namiddag ook weer in actie. Het won ook opnieuw, al was het niet zo simpel.

De leider in de Engelse tweede klasse ging op bezoek bij Luton Town en daar staan enkele oude bekenden in de ploeg. Ethan Horvath stond daar onder de lat en Marvelous Nakamba kreeg een basisplaats op het middenveld. Horvath was van 2017 tot 2021 doelman bij Club Brugge, Nakamba droeg van 2017 tot 2019 het blauw-zwarte shirt. Vincent Kompany had in zijn plaats enkel een basisplek voor Josh Cullen wat de spelers met een link met de Belgische competitie betreft. Foster en Zaroury moesten van de bank komen, Al Dakhil bleef daar 90 minuten zitten. Het was lang zoeken naar een doelpuntje. Burnley had wel het overwicht, maar veel schoten tussen de palen vielen langs beide zijden niet te noteren. Strafschop beslissend In het slotkwartier ging de bal wel op de stip na een strafschopfout van Lockyer, die meteen een tweede geel kreeg en mocht gaan douchen. Ashley Barnes kon Horvath verslaan van op elf meter en de drie punten gingen mee naar Burnley. Omdat eerste achtervolger Sheffield United met 3-2 verloor bij Milwall, staat de ploeg van Kompany nu nog rianter aan kop.