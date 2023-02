Vincent Kompany tevreden na een nieuwe zege van Burnley: "Genoot ervan"

Burnley knoopte na een gelijkspel opnieuw aan met de zege. Trainer Vincent Kompany was achteraf tevreden over de prestatie van zijn team.

"Het was een zware wedstrijd. Ook heel fysiek, maar we waren erop voorbereid en waren zelf ook heel fysiek en vochten voor elke bal. We zijn nog altijd Burnley en ik genoot er echt van", vertelde Vincent Kompany na de zege tegen Luton Town.

Burnley won dankzij een late penalty van Ashley Barnes. "Hij was ongrijpbaar en zijn prestatie is altijd belangrijk voor ons", ging Kompany verder. "Zijn penalty was een mooie beloning voor hem."

De volgende wedstrijd is dinsdag al tegen Milwall. "Dat wordt weer een zware en fysieke wedstrijd, maar we gaan die wedstrijd weer goed voorbereiden. We kijken al uit naar die wedstrijd", besloot Kompany.