'PSG wil af van Neymar, maar... dit is het plan van de Braziliaan zelf'

PSG wil af van Neymar, maar... de Braziliaan wil in Parijs blijven. En dat heeft hij het management inmiddels laten weten.

Dat meldt L’Equipe. PSG wil van Neymar af. Het nukkige gedrag van de Braziliaan is een doorn in het oog. Maar dat is niet alles. De aanvaller verdient stukken van mensen - zo’n vier miljoen euro per maand (!) - én heeft nog een lopend contract tot medio 2027.

Maar ook Neymar beseft dat hij nergens anders zo’n bedrag kan verdienen. Newcastle United zou dat anno 2023 kunnen doen, maar daar haalt de Goddelijke Kanarie zijn neus voor op. En dus wil hij gewoon in de Franse hoofdstad blijven.