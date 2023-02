'Engelse topclubs volgen Kompany met héél véél interesse, maar zijn keuze is al gemaakt'

Vincent Kompany is bezig aan een huzarenstukje bij Burnley FC. Het Belgische voetbalicoon mag volgend seizoen aan de slag in de Premier League. De vraag moet misschien gesteld worden: bij welke club?

Ook de Engelse voetbalwereld is in de ban van Vincent Kompany. Het management van Burnley FC gaf Vincent Kompany enkele seizoenen de tijd om te bouwen, te herstructureren en The Clarets opnieuw naar de Premier League te loodsen. The Prince kwam, zag en… deed het in enkele maanden tijd.

Het seizoen is nog niet voorbij, maar er moet al héél véél gebeuren om Burnley van promotie te houden. En dat hebben ook de andere Engelse clubs gezien. Volgens de Engelse media houden een pak (sub)toppers - en daar is Manchester City sowieso bij - de situatie van de voormalige Rode Duivel in het oog.

Project is niét af

Al is het duidelijk: Kompany is vooralsnog niet van plan om toe te happen als The Citizens of een andere club met een aanbieding op de proppen komen. Het project bij Burnley is nog niet af én bezorgt hem onbetaalbare reclame. The Prince beseft zelf als geen ander dat hij op die manier ook als manager aan de (Engelse) top zal geraken.