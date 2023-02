Belg van PSV die gelinkt werd aan PSG afgemaakt in Nederland: "Hij is snel, maar langzaam met denken"

Johan Bakayoko werd in de wintermercato gelinkt aan PSG, maar hij bleef bij PSV. In de Europa League tegen Sevilla kon hij echter niet overtuigen.

PSV moest thuis tegen Sevilla een 3-0 achterstand ophalen in de Europa League. Maar in de eerste helft kon PSV Sevilla niet in de problemen brengen. De Nederlandse analisten hadden vooral kritiek op Belg Johan Bakayoko.

"Bakayoko was natuurlijk de oogappel van Van Nistelrooij, de lievelingspupil in Jong PSV. Is dit wat je ervan verwacht of moeten ze hem beter gebruiken?", vraagt Jan Joost van Gangelen zich af bij ESPN.

"Hij blijft alleen maar aan de zijlijn staan. Hij moet van de lijn komen. Hij is er nooit. Hij is snel, maar hij is langzaam met bedenken. Hij heeft geen enkel idee van waar de bal moet gaan vallen", vindt Pierre van Hooijdonk.

PSV won uiteindelijk nog met 2-0 Sevilla dankzij goals van Luuk de Jong en Fabio Silva, de ex-Anderlecht spits. Maar voor de kwalificatie volstond dat niet.