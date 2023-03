Waanzin in Nederlandse tweede klasse: 7-0(!) bij de rust, twee hattricks en evenaring grootste zege ooit

PEC Zwolle-FC Den Bosch gaat de geschiedenisboeken in. De leider in de Nederlandse tweede klasse won met een monsterscore.

Tolis Vellios had na 12 minuten al een hattrick op het bord staan en scoorde in minuut 27 nog eens zijn vierde goal. Ondertussen had PEC Zwolle nog eens twee keer gescoord en stond het voor het halfuur al 5-0.

Voor de rust prikte Zwolle nog eens twee goals en ging het de rust in met een 7-0 voorsprong, de grootste marge in 21 jaar in de Nederlandse tweede klasse. En ook na de rust spaarde de leider in de Nederlandse tweede klasse de bezoekers niet.

Ook Lennart Thy scoorde nog een hattrick na de rust en enkele ploegmaats maakten de afstraffing helemaal compleet voor de bezoekers uit Den Bosch. PEC Zwolle stuurde de bezoekers met maar liefst 13-0 weer naar huis.

PEC Zwolle evenaarde met die 13-0 de grootste zege ooit in Nederland. Ook Ajax won in 2020 in de Eredisivie van VVV Venlo met dezelfde score.

Apostolos Vellios maakt binnen 1️⃣2️⃣ minuten een hattrick! 😰



⚽️ 2’

⚽️ 4’

⚽️ 12’#PECDBO pic.twitter.com/EYp0MJuOCH — ESPN NL (@ESPNnl) March 3, 2023