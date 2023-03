Commotie in Nederland na drastische beslissing: "Een betreurenswaardig besluit"

De gemeente Leeuwarden heeft besloten dat eersteklasser Cambuur geen uitfans meer mag ontvangen. De club heeft daarop gereageerd met een openbaar statement.

Het liep mis in de derby tegen Heerenveen en de gemeente had er de buik van vol. Cambuur speelt dit seizoen nog thuis tegen Go Ahead Eagles, FC Emmen, Feyenoord, FC Utrecht en RKC Waalwijk, maar die clubs mogen van burgemeester Sybrand Buma geen supporters meenemen.

"Een betreurenswaardig besluit, want het staat haaks op alle goede initiatieven van de afgelopen jaren en straft vooral mensen die er helemaal niets aan kunnen doen", aldus Cambuur. "Hierbij dient ook het eigen functioneren van eenieder niet onbesproken te blijven en vanuit daar kan er gezamenlijk naar oplossingen worden gezocht."

"Deze stap is in dit geval nagenoeg volledig overgeslagen. Over dat proces zit veel onvrede, omdat we alleen gezamenlijk dit soort gedrag het betaald voetbal uit kunnen krijgen en we in de afgelopen jaren altijd samen zijn opgetrokken in vaak lastige dossiers."