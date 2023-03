Real Madrid zet een scheve situatie tegen Espanyol recht

Real Madrid heeft met 2-1 van Espanyol gewonnen. Al was het een moeizame zege, want het moest een vroege achterstand goedmaken.

Op de 25e speeldag kreeg Real Madrid een lastige tegenstander op bezoek. Espanyol staat pas 13e in La Liga, maar verkocht zijn vel duur.

Al vroeg kwam Espanyol op voorsprong. Joselu liet op voorzet van Rubén Sánchez Courtois al kansloos. Zo mocht Real al achtervolgen en het werd bijna erger. Courtois kon een vrije trap niet klemmen en Real kon met veel moeite de bal alsnog wegwerken.

Ondertussen was Real wakker geworden. Vinicius kreeg de bal vanop links, kwam naar binnen en trapte in de verste hoek binnen. Enkele minuten voor de rust kwam Real op voorsprong. Militao buffelde een heerlijke voorzet van Tchouaméni met buitenkantje rechts binnen.

Na de rust bleef Espanyol dreigen, maar ook niet meer dan dat. Rodrygo was nog dichtbij de 3-1, maar zijn vrije trap strandde op de lat. In de toegevoegde tijd was de 3-1 dan toch daar. Asensio rondde het af.

Zo blijft Real Madrid in het zog van Barcelona. Het heeft 6 punten achterstand. Espanyol blijft met 27 punten 13e.