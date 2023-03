Zware tegenvaller voor bondscoach Tedesco? Toptalent twijfelt aan keuze voor Rode Duivels

Komende vrijdag maakt bondscoach Domenico Tedesco zijn eerste selectie bekend. Daarin zullen waarschijnlijk wel wat nieuwe namen zitten. Mogelijk zelfs die van Johan Bakayoko. Maar die zaaide twijfel.

In een interview met het Algemeen Dagblad liet Bakayoko weten dat hij in de voorselectie van Tedesco zit. Een eerste oproep voor de grote jongens zit er dus aan te komen. Maar Bakayoko komt ook in aanmerking voor de Ivoriaanse nationale ploeg.

"Als ook Ivoorkust plannen heeft, wordt de keuze moeilijk", geeft hij toe in het interview. Het zou een zware streep door de rekening van Tedesco zijn, want Bakayoko maakte bij PSV reuzenstappen in zijn ontwikkeling en is er intussen basisspeler geworden.

De rechtsbuiten scoorde in 14 competitiewedstrijden al vijf keer en gaf drie assists. De voorbije vier matchen was hij zelfs héél beslissend voor de Eindhovenaren.