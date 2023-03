Burnley plots in de problemen? Vincent Kompany en co krijgen bijzonder zware opdoffer te verwerken

Burnley heeft met onmiddellijke ingang een transferverbod gekregen. Dat meldt de club van Vincent Kompany op zijn website.

Burnley en Vincent Kompany doen het bijzonder goed in de Championship en lijken op titelkoers te liggen. De Premier League wenkt dus, maar toch zit de club momenteel met een probleem.

De club kreeg namelijk een transferverbod opgelegd door de Engelse organisatie van profclubs. De club legt op zijn website uit wat er aan de hand is.

Overgang van boekhouder loopt moeizaam

"In een poging om stappen vooruit te zetten maakten we in november de beslissing om van boekhouder te wisselen", klinkt het.

"Die overdracht duurt langer dan verwacht. We hebben de vereiste financiële informatie doorgegeven aan de financiële dienst en staan constant in dialoog met hen."

"We zijn ervan overtuigd dat de organisatie van profclubs geen problemen zullen vinden in onze rekeningen, buiten het feit dat ze te laat zijn ingediend. We hopen dit snel te kunnen oplossen."