Benson had het al gezien toen hij met Antwerp tegen Anderlecht speelde: "Zalig!"

Manuel Benson ruilde begin dit seizoen Antwerp voor Burnley. En daar heeft de winger nog geen moment spijt van gehad. Het voetbal waar Vincent Kompany voor staat, is immers helemaal op zijn lijf geschreven.

Benson had dan ook weinig twijfel toen Burnley kwam aankloppen. "Toen ik met Antwerp tegen Anderlecht speelde, zei ik al tegen mijn manager: het zou zalig zijn om zo'n voetbal te kunnen spelen", vertelt Benson in Het Nieuwsblad.

De aanvaller scoorde intussen al acht keer en gaf drie assists tot hij zich blesseerde. "Toen hij hier tekende, wist ik dan ook dat het oude Burnley weggevaagd zou worden. En dat dit echt iets voor mij zou zijn."

Benson wordt bij Burnley zelfs al op handen gedragen. "In België heb ik nooit het gevoel gehad dat ik echt geliefd was bij de supporters. Dat was soms moeilijk. Daarom is het leuk dat ik nu heel veel steun voel van de mensen en dat ik mijn shirtje geregeld zie terugkomen in de tribunes."