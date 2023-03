Tedesco moet nieuwe kapitein kiezen: één Rode Duivel topkandidaat, maar bondscoach laat niet in zijn kaarten kijken

De eerste selectie van Domenico Tedesco is bekend. Wie de nieuwe kapitein van de Rode Duivels gaat worden onder zijn bewind, is nog niet geweten.

Eden Hazard is immers afgezwaaid bij de nationale ploeg. Jarenlang droeg Hazard de aanvoerdersband bij de Rode Duivels. Op basis van zijn verdiensten zou het logisch zijn als Kevin De Bruyne die band overneemt, maar Tedesco wou dat op zijn persbabbel nog niet bevestigen. Er vielen op dat vlak geen namen.

"We hebben wel enkele ideeën, maar ik wil daar eerst met de groep over praten", verduidelijkte Tedesco. "Daarna zullen we beslissen. En dan kun je me de vraag stellen waarom de uiteindelijke kapitein het wel is geworden en een andere speler niet."

Toby Alderweireld was als leidersfiguur ook een potentiële kandidaat. Ook de verdediger van Antwerp besloot echter om te stoppen bij de Rode Duivels. "Ik heb nog geprobeerd om hem op andere gedachten te brengen, maar zijn beslissing was gemaakt. Jammer, want ik zag nog het vuur in zijn ogen."