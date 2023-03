Belgisch topschutter in het buitenland heeft duidelijkheid over zijn blessure

Michy Batshuayi viel donderdag geblesseerd uit. Ondertussen is er meer duidelijkheid over zijn blessure en afwezigheid.

Donderdagavond viel Michy Batshuayi geblesseerd uit in de wedstrijd tegen Sevilla in het kader van de Europa League. Dat betekende voor de Belgische topschutter in het buitenland met 15 goals ook geen selectie voor de Rode Duivels, zo dacht iedereen.

Al was bondscoach Domenico Tedesco duidelijk dat Batshuayi ook als hij niet geblesseerd was geraakt niet in de selectie had gezeten. Woensdag had de Duitser Batshuayi opgebeld om hem het slechte nieuws mee te delen.

Fenerbahce laat ondertussen weten dat Batshuayi een gescheurde pees in de adductoren heeft. Hij zal vermoedelijk minimum een viertal weken afwezig zijn. Donderdagavond werd hij nog op een brancard van het veld gedragen.

De Turkse ploeg hoopt dat Batshuayi in de maand mei weer volop inzetbaar zal zijn. Dan staan er nog zes wedstrijden gepland in de competitie.