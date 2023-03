Challenger Pro League: Zwak Beerschot gaat nu ook onderuit tegen Club NXT

Club NXT heeft Beerschot een tweede nederlaag op rij aangesmeerd in de promotie play-off. In de stand wipt Club NXT zelfs over Beerschot.

Beerschot kon enkel nog maar winnen tegen Lierse K. in de promotie play-off en wou daar Club NXT een tweede overwinning bij doen. Maar de beloften van Club Brugge wonnen al twee keer en verloren pas in het absolute slot tegen RWDM. Lenn De Smet zette Club NXT na 20 minuten op voorsprong en net voor de rust maakte Romeo Vermant er nog 2-0 van vanop de stip. Coach Wieland greep dan ook in tijdens de rust. Hij wisselde drie spelers en Verlinden had op een uur een dubbele kans, maar kon die niet afmaken. Een kwartier voor tijd kreeg Club NXT nog een driedubbele kans dankzij Pérez en De Smet, maar het was invaller Weymans die nog de aansluitingstreffer maakte voor Beerschot. Club NXT op plek drie in het klassement Meer zat er niet meer in voor Beerschot, dat nu een achterstand heeft van 13 punten op leider RWDM en de titel nog wat meer mag vergeten. Het ziet zelfs Club NXT over zich springen, dat nu derde staat op 10 punten van RWDM en al voor de derde keer in vier wedstrijden won. Onze Mannekes verliezen op bezoek bij Club NXT. #NXTBEE #WEARE13 pic.twitter.com/ftLRqSUjjT — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) March 19, 2023