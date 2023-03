Johan Bakayoko heel duidelijk na debuut: "Daarom belde de coach naar mij"

De Rode Duivels namen vrijdagavond vlot de maat van Zweden. Eén van de verrassingen was Johan Bakayoko.

Johan Bakayoko van PSV Eindhoven werd in allerijl opgeroepen als vervanger van de geblesseerde Jérémy Doku. De 19-jarige debutant deed het voortreffelijk en zag zijn wedstrijd beloond worden met een assist aan Lukaku.

Bakayoko wist na de wedstrijd met zijn vreugde geen blijf. “Ik denk dat iedereen kan begrijpen hoe ik me voel”, vertelde hij aan de RTBF. “Het is ongelofelijk, ik ben sprakeloos. Een goede start, mijn debuut, een mooi team.”

Bakayoko ziet dat onder Tedesco de nieuwe generatie zijn kans zal krijgen. Er zaten drie jongens van 19 jaar op de bank. “Het is het einde van een cyclus en het begin van een nieuwe. We moeten onze talenten ontwikkelen voor België en proberen hen opnieuw trots te maken.”

Ook over zijn eigen prestatie was Bakayoko heel tevreden. “Mijn assist? Wie mijn wedstrijden bekijkt, weet dat ik daar goed in ben: één op één, assists, goals... Daarom belde de coach naar mij. Als het gebeurt, is het geweldig. Ik ben sowieso een showman!”