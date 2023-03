Peter Bossaert gaf een dag voor zijn ontslag interview dat nu zeer pijnlijk klinkt

Peter Bossaert werd deze week opzijgeschoven als CEO van de voetbalbond. Hij gaf daags voor zijn ontslag nog een interview.

Bossaert is geen CEO meer bij de voetbalbond. Hij werd na financieel gesjoemel met zijn eigen wedde en bonus aan de kant geschoven. Een dag voor zijn ontslag gaf hij nog een interview aan De Standaard, onder andere over de besparingen bij de staff van de Rode Duivels.

De reden voor de besparingen is duidelijk volgens Bossaert. “Door de kalender. We spelen in 2023 slechts tien wedstrijden, gespreid over vijf periodes. Het zou waanzin zijn dat programma af te werken met een staf zoals we die gekend hebben op het WK. Dat we beperken, betekent niet noodzakelijk dat we besparen”, klinkt het.

Ook topkinesist Lieven Maesschalck moest vertrekken. “Het zou oneerbiedig zijn voor de overblijvers om gewag te maken van een economische reden. Nogmaals, het is een keuze geweest om met compactere kernen te werken. Als we ons volgend jaar plaatsen voor het WK, kan het weer anders zijn.”