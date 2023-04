🎥 Niet te geloven: Romelu Lukaku mist voor open doel en krijgt meteen de wind van voren

Romelu Lukaku speelde twee goede wedstrijden met de Rode Duivels tegen Zweden en Duitsland en tankte zo opnieuw vertrouwen.

Hij vroeg en kreeg op die manier een plekje in de basis bij Internazionale, op bezoek bij Fiorentina op zaterdagavond.

In de eerste helft kreeg hij een paar kleine kansjes, maar vond telkens de doelman op zijn weg. Meteen na de pauze kon hij de 0-1 maken voor een leeg doel.

Maar: Big Rom miste onbegrijpelijk. Even later viel de 1-0 aan de overkant. Op de sociale media wordt Lukaku meteen afgemaakt.

Lukaku never missed this. I refuse to believe herh 😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/9FWC41UWt5