Romelu Lukaku moet het ontgelden bij de Inter-fans: "Beschamend" en "Zelfs geen ver familielid"

Romelu Lukaku wordt door de Inter-fans serieus door het slijk gehaald. De reden daarvoor is het nieuwe puntenverlies tegen Fiorentina.

Nochtans had het er anders kunnen uitgezien hebben. Romelu Lukaku kreeg een reuzenkans op de 0-1, maar trapte half naast de bal en miste onbegrijpelijk.

Nadien kregen Lukaku en Inter Milaan het deksel op de neus. Fiorentina scoorde en hield de punten thuis. Zo verloor het voor de 3e keer op rij.

De fans kunnen het niet meer aanzien en lieten op sociale media hun woede en frustraties de vrije loop. Trainer Simone Inzaghi kreeg het hard te verduren, maar ook Lukaku moest het ontgelden.

"Beschamend", was een supporter kort, maar krachtig. Ook andere reacties spraken boekdelen: "Hij is zelfs geen ver familielid van de Lukaku die in de tijd van Conte werd bewonderd" of "een last en een ballast die tegenwerkt".

Anderen gingen nog verder: "Lukaku moet elke euro die hij dit seizoen van Inter gekregen heeft, terugbetalen."