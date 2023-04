Thierry Henry spreekt schande en heeft één goeie raad voor Lionel Messi: "Beschamend"

PSG verloor tegen Lyon zijn tweede thuismatch op rij. Bij de voorstelling van de ploeg, nog voor de wedstrijd, werd Lionel Messi uitgefloten door zijn eigen publiek. Voor Thierry Henry is de maat vol.

De mogelijk beste speler aller tijden zo behandelen, is een doorn in het oog van Henry. "Ik vind het beschamend dat Messi hier in Parc des Princes wordt uitgefloten", zei Amazon Prime-analist Henry. "Waarom ga je één van de beste spelers van je team, met dertien goals en assists dit seizoen, uitfluiten?"

Intussen werd bekend dat Barcelona probeert om hem terug te halen en dat zou Henry enkel toejuichen. "Ik zie Leo het liefst zijn carrière beëindigen in Europa, bij Barça. Ik weet niet of hij dat wil, vanwege de manier waarop Leo bij Barcelona moest vertrekken. Maar voor de liefde van de sport zou hij terug moeten gaan naar Barça."