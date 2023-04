Club Brugge breekt het contract van een jong talent open en legt hem langer vast

Sinds afgelopen zomer is William Simba eigendom van Club Brugge. Hij komt uit voor Club NXT, maar kende een moeilijk seizoensbegin.

Pas de laatste weken heeft de defensieve middenvelder een vaste basisplaats te pakken en miste hij geen minuut meer. Ook maakte hij indruk voor Club. Daarom kreeg Simba een contractverlenging.

Simba verlengde zijn contract tot midden 2024. Ook is er een optie voor een extra jaar. Eerder speelde hij voor Moeskroen.

More to come. 📝🤝 #ClubNXT