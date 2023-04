Verzachtende omstandigheden voor Vanzeir? "Heeft hij die opleiding gekregen?"

Dante Vanzeir heeft laten weten dat hij een stap opzij zet en de storm rond zijn racistische uitlatingen zal laten overwaaien. Hij accepteert ook de consequenties ervan. Dat kan evengoed ontslag worden als de MLS hem schuldig acht.

Vanzeir is in een heel andere cultuur terechtgekomen, weet MLS-kenner Jurgen Nijs. "Soms gebeurt zoiets "in the heat of the moment"", vertelt hij in De Ochtend bij Radio 1. "Misschien heeft hij iets gezegd wat ze op de Europese velden "normaal" vinden en waaraan hier geen aandacht besteed zou worden, maar wat in de VS extra gewicht draagt."

De MLS verplicht buitenlandse spelers om een opleiding te krijgen over die zaken en over de gevoeligheden, maar dat gebeurt normaal in het voorseizoen. Tijdens het seizoen zijn de clubs verplicht die opleiding te geven 7 dagen na de eerste training.

"Daar knelt ook het schoentje, want de MLS controleert dan niet verder of die opleiding ook effectief plaatsgevonden heeft. Dat is de verantwoordelijkheid van het team en er is verder geen controle op. Heeft Dante Vanzeir die opleiding gekregen? Dat is de vraag."