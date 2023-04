Romelu Lukaku doet zijn beklag bij Inter: "Geen tekenen dat dat gaat gebeuren"

Romelu Lukaku is bezig aan zijn laatste wedstrijden bij Inter. Een nieuwe uitleenbeurt lijkt er helemaal niet meer in te zitten.

Romelu Lukaku wordt door Inter gehuurd van Chelsea. De Italianen betalen daar 20 miljoen euro voor, loon inbegrepen, maar volgens La Gazzetta dello Sport is de Rode Duivel dat geld helemaal niet waard.

“De club is verplicht om vooruit te kijken en plannen te maken voor de toekomst”, schrijft La Gazzetta. “En die toekomst zal zonder Romelu Lukaku zijn. De Belg zal aan het einde van zijn uitleenperiode terugkeren naar Chelsea. De club is niet van plan om nog te onderhandelen. De richting is duidelijk, de beslissing is genomen.”

Lukaku heeft bij Inter ook zijn beklag gedaan over trainer Inzaghi, zo weet Het Nieuwsblad. Onze landgenoot voelt zich niet belangrijk genoeg, maar ook de trainingen en de tactiek van Inzaghi zouden niet zijn wat Big Rom er van verwacht.

Al laat La Gazzetta toch nog een opening voor een verlengd verblijf. “Alleen een uitzonderlijk einde van het seizoen van Lukaku zou de plannen nog kunnen verstoren, maar vandaag zijn er geen tekenen dat dat gaat gebeuren.”