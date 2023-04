"Het was verwoestend om te zien": ontluisterende nederlaag zorgt voor nieuw ontslag ... na 4 wedstrijden!

Het was dé blamage van het weekend misschien wel. En dus heeft dat nu ook zijn gevolgen voor de club.

De pijnlijke manier waarop Tottenham Hotspur onderuit ging bij Newcastle United, met vooral een tragisch eerste halfuur?

Het heeft nu gevolgen, want interim-coach Christian Stellini is na een maand werken bij de Londense club al opnieuw wandelen gestuurd.

Dat heeft de club laten weten in een persbericht. "We willen hem bedanken voor bewezen diensten, want hij kwam in moeilijke omstandigheden aan het roer."

Ryan Mason zal nu de honneurs waar gaan nemen als nieuwe T1, terwijl er verder gezocht zal worden naar een hoofdcoach.

Daarbij werd ook al Vincent Kompany genoemd. Benieuwd of die zou willen overnemen bij een ploeg als Tottenham in zijn huidige staat.

De prestatie bij Newcastle was ontluisterend. Voorzitter Daniël Levy was héél erg duidelijk: "Het was vernietigend en verwoestend om te zien."