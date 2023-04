Dokter zet vraagtekens bij revalidatie van Laurent Depoitre, maar ziet ook hoop

Laurent Depoitre blesseerde zich tijdens de laatste wedstrijd van de reguliere competitie bij KAA Gent. Hij liep een achillespeesblessure op.

Alsof de nederlaag tegen KV Oostende nog niet voldoende was, waardoor KAA Gent de top vier miste, zag het ook nog eens Laurent Depoitre geblesseerd uitvallen.

Depoitre heeft nog een contract voor één seizoen bij KAA Gent, maar er wordt wel vragen gesteld of dit mogelijk niet het einde van zijn carrière is.

“De vraag is vooral of de oorzaak van het letsel bekend is. Gaat het om brute pech of is het eerder het resultaat van een chronische ontsteking? Werd er misschien vooraf een infiltratie toegediend? In die gevallen wordt het herstel er enkel complexer op”, zegt dokter Tom Teulingkx, voorzitter van de Vereniging Sport + Keuringsartsen, aan Het Nieuwsblad.

Al zijn er altijd spelers dat het heel erg vlot bij gaat qua revalidatie. “Je bent makkelijk zes tot negen maanden out na zo'n blessure. Toch hoeft dit niet het einde van een profloopbaan te betekenen. Zo bleek nog uit de revalidatie van Axel Witsel, die nu weer op topniveau voetbalt.”