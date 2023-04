Deinze zit nu al in voorbereiding op volgend seizoen, coach Grosjean komt met deze scherpe ambitie

Dit seizoen werden het de play-downs voor Deinze, maar Marc Grosjean zette wel iets neer sinds zijn komst in oktober. En wat naar volgend seizoen toe?

Deinze was met 8 op 30 helemaal onderaan het klassement verzeild geraakt toen Marc Grosjean er het roer overnam.

Hij wist het team al bij al makkelijk in 1B te houden. Bijna werden zelfs nog de play-offs gehaald, maar dat mocht net niet baten.

© photonews

"We hebben iets moois neergezet. Onze focus staat ondertussen al op het volgende seizoen", aldus Marc Grosjean bij Walfoot.

"We zijn varianten op ons spelsysteem aan het uittesten en hebben drie maanden extra voorbereiding op volgend seizoen."

Ambities

Want in het seizoen 2023-2024 wil Deinze er staan: "We hebben andere ambities voor het volgende seizoen."

"We viseren de top-6 en willen mikken op het podium, met oog op eventuele promotie of een barrageduel met de 14e van 1A."