Nikola Storm openhartig over héél delicate zaak met zoontje: "Maandenlange onzekerheid weegt mentaal zwaar"

Vorige zomer lachte het leven hem toe op elk vlak, daarna volgden moeilijke maanden. Een openhartige Nikola Storm legt nu uit.

Nikola Storm en zijn vriendin Paulien Scheire kregen in juli 2022 een tweede zoontje. “Intense liefde, onvoorwaardelijk en onbeperkt. Welkom, lieve kleine broer”, zo kondigde het koppel toen de geboorte aan van hun tweede zoontje.

In 2019 werden ze al ouder van Arthur. De jongste telg ten huize Storm heet Rémon. "De impact van Arthur was al groot: 's nachts opstaan, vermoeidheid, ... En met Rémon werd dat een nog grotere impact."

© photonews

"Zeker ook omdat we zagen dat hij een serieus intrekkende borstkas had. Doktersbezoeken volgden, tot zelfs een kijkoperatie. Pas na vijf maanden wisten we dat het om een kleine aandoening ging", is hij nu duidelijk in Het Laatste Nieuws.

"Drie maanden lang vroegen we ons af wat er met ons kindje was. Dat was mentaal zeer moeilijk, voor mij en mijn vriendin. Die onwetendheid begon een last te worden, al gaat het nu goed met Rémon."

Gevoelsmens

"Ze zeggen dat je voetbal en privé gescheiden moet houden, maar probeer dat dan maar eens. Ik ben een gevoelsmens."

Door de mindere prestaties op het veld kreeg Storm bovendien het verwijt niet meer 100% met zijn hoofd bij de club te zitten door een afgeketste transfer afgelopen zomer. "Maar ik ben mij altijd blijven inzetten voor KV Mechelen."