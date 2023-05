'Liverpool wil honderd miljoen euro uitgeven om nieuw snertseizoen te vermijden, maar... roodhemden kloppen bij verkeerde deur aan'

Liverpool FC heeft de zinnen gezet op Bruno Guimaraes. De Braziliaanse middenvelder moet het rood-witte middenveld van de nodige stabiliteit voorzien. En dat mag iets kosten.

Liverpool FC wil namelijk vermijden dat ook volgend seizoen grijs en grauw wordt op Anfield Road. Volgens de Engelse media zijn The Reds bereid om maar liefst honderd miljoen euro te betalen voor Bruno Guimaraes.

De tienvoudig Goddelijke Kanarie is dé sterkhouder op het middenveld van Newcastle United. The Magpies betaalden in de zomer van 2022 een slordige veertig miljoen euro voor de middenvelder.

Verkeerde deur?

Met andere woorden: Newcastle kan op financieel vlak een schitterende zaak doen. Maar daar wringt het schoentje. De Noord-Engelsen hebben het geld allerminst nodig en lijken niet meteen van plan om een directe concurrent te versterken.