Milan-fans zeggen opnieuw hetzelfde over Charles De Ketelaere na nieuwe basisplaats

Charles De Ketelaere mocht net als de drie andere Belgen bij AC Milan weer in de basis starten. Maar overtuigen deed hij alweer niet.

Met matchen tegen Lazio in de competitie en Inter in de Champions League in het verschiet gaf Milan-coach Pioli weer kansen aan enkele andere jongens. Zo mochten de vier Belgen nog eens in de basis starten.

Net als tegen Bologna twee weken geleden stonden De Ketelaere, Origi, Saelemaekers en Vranckx in de basis. Een goal van Saelemaekers werd afgekeurd, maar de andere Belgen konden niet echt overtuigen.

Zo werden alle Belgen vervangen, De Ketelaere en Origi al na een uur. Vranckx en Saelemaekers mocht een kwartier voor tijd naar de kant. Maar vooral voor De Ketelaere waren de Milan-fans opnieuw erg streng op sociale media.

Want tegen laagvlieger Cremonese, dat de slechtste defensie heeft in de Serie A, kon De Ketelaere nog altijd zijn eerste goal niet maken. Veel kansen hoeft hij dan ook niet meer te krijgen volgens de meeste fans.

He is annoying. He makes 1 pass then he walks. What nonsense is that? Look at his runs, he doesnt create space for himself at all — Francis Obitä (@fobita) May 3, 2023

@AC Milan



Please warn Pioli to stop playing Origi and De Ketelaere.



The duos will not do anything for us than waste our time and energy. May 3, 2023

De Ketelaere is the worst player in Milan history for attitude — Francesco Thotties (@speziafan) May 3, 2023

Quando ho visto De Ketelaere intuire il retropassaggio sbagliato, inserirsi, arrivare sulla palla, io in 2 secondi ho pensato: "È la volta buona, segna, ci fa vincere una partita,

si sblocca"... invece🤬

Deve aver pensato tutte ste cose pure lui per sbagliare

DAI RAGAZZO❤️🖤❤️🖤 pic.twitter.com/xiW5slXomp — Stefano R🔴SSONER⚫ (@StefanoVerbania) May 4, 2023