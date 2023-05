Beveren komt met heldere boodschap over eventuele competitievervalsing in volle titelstrijd: "Het blijft jammer"

SK Beveren is nog in volle titelstrijd verwikkeld in de Challenger Pro League. Het competitievervalsing noemen, dat concurrent RWDM het volgend weekend tegen een Anderlecht zonder spelers uit de A-kern opneemt, zo ver willen ze in het Waasland niet gaan.

Beveren telt slechts één puntje minder dan koploper RWDM, maar met amper twee matchen te gaan slinken de kansen op een inhaalmanoeuvre. "Het geloof is er nog altijd", maakt aanvoerder Dries Wuytens duidelijk aan Het Nieuwsblad.

"Ik ben ervan overtuigd dat wij onze twee wedstrijden zullen winnen, al gaat het niet makkelijk worden. Dan is het hopen dat RWDM ergens punten laat liggen, maar ze hebben een volwassen ploeg. Dus de kans zit erin dat ze zes op zes pakken, daar moeten we realistisch in zijn." Realisme troef dus. Ook vanwege een extra factor die meespeelt.

RWDM-Futures op slotspeeldag

Omdat Anderlecht naast de play-offs greep, krijgen de RSCA Futures geen versterking meer uit de A-kern. Geen Stroeykens, Leoni of Kana dus wanneer de Futures volgende zaterdag naar Sint-Jans-Molenbeek trekken. Mogelijk pakt RWDM uitgerekend in deze wedstrijd de titel.

"Stroeykens had ik eerlijk gezegd niet verwacht, maar Leoni of Kana hebben tegen ons wel gespeeld. Het komt gewoon slecht uit omdat het de laatste match is. Competitievervalsing? De regels zijn op voorhand vastgelegd. Maar het blijft jammer. Hopelijk doen ze hun best, de rest hebben we niet in de hand", besluit Wuytens.