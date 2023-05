Gent-speler keek op van uitspraken Standard: "Geen idee hoe zij werken"

KAA Gent heeft er al een druk seizoen opzitten. Zaterdag tegen Standard speelden ze hun 54ste match van het seizoen. En toch waren het achteraf de Rouches die kloegen over vermoeidheid.

Met de Conference League en de beker heeft Gent heel veel midweekmatchen gehad. Hugo Cuypers speelde ze bijna allemaal. "Ik word ook wel eens moe hoor, maar ik focus me op de matchen", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Dat de Standard-spelers dan vermoeidheid als excuus inriepen, is wel opvallend. “Geen idee hoe zij werken”, lachte hij. “Wij vechten elk jaar om Europees voetbal te halen, dan moet je ook niet klagen dat je veel wedstrijden moet afwerken. Het is inderdaad een groot verschil, maar we gaan gewoon telkens voluit."

Zonder Europees voetbal is het nu even uitblazen tijdens de week. "Dat was wel weer even wennen. Het was raar. De weken zijn lang. Normaal zit je al gauw in dit ritme, maar nu was het echt toch wel weer even aanpassen. We trainen nu ook iets harder tijdens de week, want je hebt toch die prikkels nodig om klaar te zijn tegen het weekend.”