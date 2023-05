Spelers jonger dan 16 jaar krijgen bij KRC Genk opvallende regel opgelegd

Elke sportclub heeft zijn regels en verplichtingen voor leden. Dat geldt eveneens voor de jeugdspelers van KRC Genk.

In het boek van Geert Foutré over KRC Genk wordt ook een veelzeggend detail opgenomen. Zo moeten spelers jonger dan 16 jaar bij de club zwarte voetbalschoenen dragen.

“100 procent zwart hoeft niet, maar schoenen moeten op zijn minst een zwarte grondkleur hebben, ja. Mika Godts, die van Anderlecht kwam en intussen bij Ajax zit, had een persoonlijk contract met een schoensponsor, maar hij moest zijn flashy fluo schoenen thuislaten”, zegt Foutré bij Knack.

De bedoeling van de club is om geen aandacht te schenken aan uiterlijk vertoon. En daar blijft het niet bij. “De Condé zei me dat jeugdspelers die aankomen met gouden kettingen of hun pet schuin op hun hoofd daarop worden aangesproken”, gaat Foutré verder.

Of wie zich niet aan de regels mag vertrekken is niet helemaal duidelijk. De regels zorgen er in ieder geval voor dat ook spelers van buiten uit precies daarvoor bij KRG Genk willen voetballen, zo voegt Foutré er nog aan toe.