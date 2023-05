🎥 Vader van Erling Haaland uit stadion gezet: 'Britse pers ontdekt wat de echte reden was'

Real Madrid en Manchester City speelden in de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League 1-1 gelijk. Het werd voor de familie Haaland geen ‘night to remember’.

Erling Haaland slaagde er niet in een bal voorbij Thibaut Courtois te trappen. Het was vader Alfie Haaland die echter met de meeste aandacht ging lopen.

Op sociale media doken beelden op waarbij vader Haaland het aan de stok kreeg met supporters van Real Madrid. Op videobeelden is te zien dat hij verschillende gebaren maakt richting de fans.

Volgens de Britse pers was dat niet de hoofdreden waarom hij de VIP-box moest verlaten. Vader Haaland zou betrapt zijn terwijl met nootjes naar de supporters van de thuisploeg gooide.

Alfie Haaland gesturing towards the Real Madrid fans at the Bernabeu. pic.twitter.com/TFT4FWalIw

Alfie Haaland (Erling’s father) was reportedly escorted out of the Bernabéu for allegedly insulting and throwing food (peanuts) at Real Madrid supporters, according to @inakiangulo 🥜🥜



pic.twitter.com/Xg5PGwb4v2