Er is klare wijn geschonken: zo groot is de kans dat Romelu Lukaku volgend seizoen voor deze ploeg uitkomt

Er is al danig gespeculeerd over de toekomst van Romelu Lukaku. Er is nu eindelijk klare wijn geschonken door één van de betrokken partijen.

Giuseppe Marotta, de CEO van Inter, heeft zich bij La Gazzetto dello Sport uitgesproken over de situatie van de Rode Duivel. "Ik weet niet wat de plannen van Chelsea zijn. Er komt daar een nieuwe coach en misschien wil die hem wel bij Chelsea houden." De laatste berichten wijzen er inderdaad op dat toekomstig Chelsea-trainer Pochettino Lukaku op zijn minst de kans wil geven om zich te tonen. Een verlengd verblijf bij Inter behoort echter ook nog altijd tot de mogelijkheden. "Romelu is zeker en vast heel gelukkig hier bij Inter." 6 kansen op 10 Er zou dan wel nog een aardig stukje onderhandeld moeten worden, aangezien Inter Lukaku huurt van Chelsea. "Op een schaal van 1 tot 10, zou ik zeggen dat de kans dat Romelu volgend seizoen bij Inter speelt 6 op 10 is."





