RWDM kan cruciale pion verliezen door eigenaar die eigen plannen wil doorduwen

Zoals we u gisteren al meldden: het is niet zeker dat RWDM zijn succescoach kan houden. Vincent Euvrard zit niet helemaal op de lijn die John Textor verwacht van zijn coach.

Textor ontsloeg in januari Julien Gorius, die samen met Euvrard hard aan de ploeg gewerkt had. Maar de twee gingen niet mee in het plan van Textor om spelers van zijn andere clubs - Botafofo in het bijzonder - te integreren in de A-ploeg.

Slechts twee van de acht Brazilianen die overkwamen, slaagden echt in het Edmond Machtensstadion. Drie anderen kregen zelfs geen minuut speeltijd, ook niet bij de beloften. Dat is niet naar de zin van de eigenaar, die 80 procent van de aandelen bezit en het sportieve beleid zelf wil uitstippelen.

Euvrard is ook niet van plan om naar de pijpen van zijn voorzitter te dansen. Op dit moment is RWDM ook een bouwwerf, beseft hij. “Ik ambieer het hoogste als trainer, zeker als het een mooi project betreft. Ik weet wel dat er bij RWDM heel veel werk is. Er is geen sportief directeur, de scouting moet uitgebouwd worden, er is geen recruitment staff...”