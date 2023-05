Gilles De Bilde neemt geen blad voor de mond over Charles De Ketelaere

Charles De Ketelaere heeft er geen goed seizoen op zitten bij AC Milan. Zijn vertrek bij Club Brugge richting Italië kan hoe dan ook geen succes genoemd worden.

35 miljoen euro betaalde AC Milan aan Club Brugge voor Charles De Ketelaere, maar daar heeft het dit seizoen zo goed als niks voor in de plaats gekregen. De aanpassingsperiode duurde lang, veel te lang eigenlijk zelfs.

Trainer Stefano Pioli zet de Rode Duivel zelfs vaak niet meer als invaller op het terrein. In de matchen die De Ketelaere start weet hij nauwelijks nog te overtuigen. Het lijkt dan ook logisch dat hij volgend seizoen op huurbasis andere oorden moet opzoeken.

Gilles De Bilde is ervan overtuigd dat CDK moet vertrekken. “Als je zelfs in dit elftal geen meerwaarde meer bent”, klinkt het bij VTM. Er wordt vaak gesproken over de Premier League, maar voor De Bilde is dat helemaal geen optie.

“Hij moet een stap terug zetten als hij het nog wil maken bij AC Milan. De beste keuze is een team uit de Serie A. Hij moet op zijn leeftijd elke week spelen”, is De Bilde heel erg duidelijk. Enkele ploegen werden al genoemd, zoals Monza en Atalanta Bergamo.